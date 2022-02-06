مصرع وإصابة 24.. سكرتير عام المنيا يتابع حالة ضحايا تصادم الصحراوي الشرقي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس علي الطريق الصحراوي الشرقي، حيث أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 23 أخرين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع "السعيد" الحالة الصحية للمصابين بمستشفي المنيا العام، بحضور الدكتور عماد حنا مدير المستشفى، للتأكد من تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ونقل السكرتير العام، تعازي محافظ المنيا لأسرة المتوفي، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف السكرتير العام، مدير المستشفى بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.