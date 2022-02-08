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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإتمام التصالح بين الطرفين.. تأجيل محاكمة طفل "ذا فويس" وزميله

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية رقم 12829 لسنة 2021، بين طفل نجم “ذا فويس كيدز”، و الطفل حسن شريف محسن الذي أصيب  في جمجمته بمفتاح سيارة بمنطقة حلوان لجلسة 12 فبراير لاتمام التصالح بينهم . 

وأقر الطفل بالصلح أمام المحكمة خلال الجلسة اليوم .

كان “صدى البلد” حصل على نص تحقيقات قضية رقم ١٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢١ المعروفة إعلاميا بواقعة “نجم ذا فويس كيدز” والمتهم فيها الطفل معاذ محمد أحمد عيسى 14 سنة طالب في الصف الثالث الإعدادي بالتعدى على الطفل حسن شريف محسن، بمفتاح الذي استقر داخل رأسه وأنكر المتهم أمام رجال التحقيق اتهامات التعدي وإصابة المجني عليه بالمفتاح فيرأسه وأنه كان يدافع نفسه على حد قوله وأن هذه المفاتيح كانت تخص بيته.

وأضاف المتهم :"اللي حصل أنه يوم الإثنين ٧ يونيو ٢٠٢١ كان آخر يوم في امتحاناتى وكنت ماشي وقابلت واحد صاحب جراج جنبي اسمه جمال فهو قبل كده كان قلي السطح عالي هو كان بيهزر وانا معرفش معنى الكلمه دي ايه، ويوم الواقعة هو كان واقف في الشارع قدام الجراج وانا كنت واقف قدام وطالع البيت ومعايا المفاتيح بتاعتي في أيدي فأنا لما شوفته قولتله نفس الجملة اللي هو قالهالي السطح عالي.

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