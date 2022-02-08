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رئيس التحرير
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الاتحاد الأوروبي يتجه لزيادة استيراد الغاز الطبيعي من مصر.. وخبراء: أمر طبيعي بعد أزمة أوكرانيا.. والقاهرة نستطيع تزويدهم بأكثر من 10% من الاحتياجات

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

خبراء عن فرص زيادة صادرات الغاز المصرية: 

يمن الحماقي: مصر أولى بإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي بعد تزايد الإنتاج

أبو العلا: القاهرة بديل مهم لإمداد دول أوروبا بالغاز الطبيعي

 

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمداده بالغاز الطبيعي، واللجوء إلى عدد من الدول من بينها مصر وقطر. 
وتعتبر قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم، كما تتمتع مصر الآن بطاقة إنتاجية كبيرة بفضل زيادة عدد حقول الغاز الطبيعي.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن ما يفعله الاتحاد الأوروبي أمر طبيعي خاصة بعد أزمة أوكرانيا، فالعلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي يشوبها نوع من التوتر.

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و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن أوروبا تخسر خسائر فادحة بسبب الحظر الأمريكي على روسيا وعدم استطاعت أوروبا استيراد الغاز الطبيعي منها، ومن هنا يأتي دور الشرق الأوسط بإمدادها باحتياجاتها، خاصة بعد دخول ألمانيا مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فتعتبر مسألة الحصول على الغاز حياة أو موت.

وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لذلك فهي الأولى أن تمد أوروبا بالغاز الطبيعي في شكل مصالح متبادلة، خاصة بعد تزايد حقول الغاز في الفترة الأخيرة.

كما لفتت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الى أن قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم، وبالتالي لديها القدرة على توفير كميات كبيرة من الغاز للدول الأوروبية.

وتمنت "الحماقي" استثمار المنافع المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وتعظيم دور الاستثمارات الأوروبية في مصر و دخولها مجالات أخرى غير مجال البترول والاستفادة منهم في نقل التكنولوجيا.

%10 من احتياجات أوروبا 

ومن جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أن دول الاتحاد الأوروبي تأخذ ثلثي احتياجها من الغاز الطبيعي من روسيا و أحد الدول الاسكندنافية شمال أوروبا.


كما أوضح "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر إذا عملت بكامل طاقتها تستطيع امداد دول أوروبا بأكثر من 10%من احتياجاتها للغاز، لذلك فمصر بديل مهم جدا لتلك الدول.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يناقش تنويع إمدادات الطاقة مع جميع الشركاء.

وأضافت دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "بشكل عام، نتواصل مع الجميع، بدءًا من النرويج، المورد الذي نتعاون معها بشكل موثوق لفترة طويلة، إضافة إلى قطر وأذربيجان ومصر".

وكشفت أن الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا في ذلك، مشيرة إلى أن قمة الطاقة ستعقد في واشنطن، يوم 7 فبراير الجاري".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "بدأنا تعاونا استراتيجيا في مجال الطاقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويتعلق الأمر، بشكل أساسي، بالغاز الطبيعي المسال".

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