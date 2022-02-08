خالد الغندور عن مباراة الأهلي وبالميراس: تستحق المشاهدة

علق الإعلامي خالد الغندور، على مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام اليوم الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وكتب عبر فيسبوك: “مباراة الاهلي و بالميراس تستحق المشاهدة و متابعة التفاصيل بعد عودة الدوليين و انتظر توقعاتكم لنتيجة اللقاء و التشكيل المنتظر”.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس



وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.