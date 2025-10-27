مكنتش عريانة ليه القسوة دي.. تعليق قوي من نهال طايل على واقعة فستان إلهام شاهين

علقت الإعلامية نهال طايل، على واقعة تطاير فستان الفنانة إلهام شاهين في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



وقالت نهال طايل في برنامجها " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" إلهام شاهين تعرضت لهجوم شديد والكثيرين توعدوها بدخول جهنم .. أنا كسيدة دعيت لإلهام شاهين كي تتخطى ما تتعرض له ".



وتابعت نهال طايل :" إلهام شاهين مكنتش عريانة وكانت لابسة فستان وكان تحته مشد "كورسيه" الستات كلها بتلبسه .. وإلهام شاهين اتبهدلت وتعرضت لهجوم ضخم ".

واكملت نهال طايل :" أنا زعلت من البنات اللي هاجموا إلهام شاهين وإحنا بقينا كده ليه".

ولفتت نهال طايل:" مواقف الفساتين تحدث بشكل طبيعي وإحنا ليه قاسيين وبننهش في لحم بعض ليه وليه فيه ستات وبنات شاركوا في الهجوم على إلهام شاهين ".

وأكملت نهال طايل :" أنا شفت قسوة مفرطة وزعلت من ستات كتير واللي شفته اتعمل مع إلهام شاهين مفيهوش ستر وجدعنة أو دين ".