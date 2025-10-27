مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، على حريق اندلع في كابينة سيارة نقل على الطريق الزراعي السريع «القاهرة – الإسكندرية».

جاء ذلك، بعد أن تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة بركة السبع، يفيد بنشوب حريق داخل كابينة سيارة نقل، ووجود متوفى داخلها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين مصرع «عيد جوهر» سائق من مدينة الإسكندرية، نتيجة اندلاع النيران في كابينة سيارة تريلا أثناء سيرها بالطريق الزراعي بالقرب من قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع.

ونقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي؛ لحين تسليمه إلى أسرته.

وحُرِّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.