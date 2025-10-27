قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
أخبار البلد

جريمة أطفال اللبيني.. صاحب محل ينهي حياة عشيقته وأولادها ويتخلص من جثثهم

جريمة اطفال اللبيني
جريمة اطفال اللبيني
محمد غالي

شهدت منطقة اللبيني بالهرم واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام في مصر، بعدما تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات مقتل سيدة وأطفالها الثلاثة على يد صاحب محل أدوية بيطرية استخدم مادة كاوية قاتلة خلطها بعصير وقدمه لهم في واقعة مأساوية تخلت عن أبسط معاني الإنسانية.

صاحب محل أدوية بيطرية يقتل عشيقته وأطفالها الثلاثة بالسم

بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف مساء السبت الماضي حين تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من الأهالي بالعثور على طفلين في حالة إعياء شديد بمدخل أحد العقارات في شارع اللبيني، حيث ظهرت عليهما علامات الألم الشديد قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة في المستشفى. 
وبعد ساعات قليلة، تم العثور على جثة شقيقهما الأصغر، غارقا في مياه ترعة المنصورية بعدما ألقاه الجاني فيها لرفضه تناول العصير المسموم.

ووفق بيان وزارة الداخلية، تبين أن المتهم يدعى أ. م. (38 عاما)، صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية بمنطقة الهرم. 
وقد كشفت التحريات أن بينه وبين والدة الأطفال، وتدعى  ز. (34 عاما)، علاقة غير شرعية بدأت عندما كانت تتردد على محله. 

جريمة


ومع مرور الوقت تطورت العلاقة وانتقلت الضحية للإقامة معه في شقة مستأجرة بصحبة أبنائها بعد خلافات مع زوجها، إلا أن علاقتهم شهدت توترا حادا بعد اكتشاف المتهم، بحسب اعترافاته، أن السيدة على علاقة برجال آخرين، فقرر الانتقام منها بطريقة مروعة.

في يوم 21 أكتوبر الجاري، نفذ الجاني خطته الأولى، فقام بإحضار مادة كاوية من محله عبارة عن سائل تنظيف بيطري ممزوج بعقار طبي سام، وخلطها بعصير قدمه للضحية. 
وبعد تناولها العصير شعرت بإعياء شديد، فنقلها إلى مستشفى قصر العيني مدعيا أنها زوجته، واستخدم اسما مستعارا لتضليل الأطباء، ثم فر هاربا بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالتسمم.

وبعد ثلاثة أيام فقط، قرر المتهم التخلص من أطفالها الثلاثة خوفا من افتضاح أمره. 
اصطحبهم بحجة التنزه وقدم لهم عصائر مماثلة تحتوي على نفس المادة السامة. 

جريمة اللبيني.. يقتل عشيقته وأطفالها الثلاثة بالسم


تناول الطفلين العصير، بينما رفض اخوهم شربه، فما كان من الجاني إلا أن ألقاه في ترعة المنصورية حتى فارق الحياة غرقا. 
أما الطفلان الآخران، فبعد أن ظهرت عليهما علامات التسمم، استعان المتهم بعامل يعمل لديه يدعى ر. (54 عاما) وسائق توك توك، وطلب منهما نقلهما إلى مدخل أحد العقارات وتركهما هناك، حيث عثر عليهما جثتين هامدتين بعد دقائق.

كشفت التحريات الدقيقة التي قادها فريق أمني من مباحث الجيزة تفاصيل الجريمة خلال ساعات قليلة، إذ تم تتبع خط سير المتهم عبر كاميرات المراقبة التي رصدت التوك توك أثناء نقل الطفلين، ما قاد إلى تحديد هوية العامل والسائق، ومن ثم الوصول إلى المتهم الرئيسي داخل محله. 
وبتفتيشه عثر على كميات من المواد السامة المستخدمة في الجريمة. 
وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن حروق داخلية شديدة وفشل عضوي بسبب تناول مادة كاوية، بينما أوضح التقرير أن الطفل مصطفى توفي غرقا بعد أن ألقي في المياه حيا.

بيان وزارة الداخلية

وأفاد بيان وزارة الداخلية أن المتهم أقر بجريمته تفصيلا أمام رجال المباحث، واعترف بأنه ارتكب الواقعة بدافع الغيرة والانتقام، مشيرا إلى أنه لم يكن ينوي قتل الأطفال في البداية، لكن خوفه من افتضاح أمره دفعه للتخلص منهم بالطريقة نفسها.

تزامنا مع إعلان التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة قيام المتهم بإلقاء الطفلين جنى وسيف أمام أحد العقارات بمنطقة فيصل، قبل أن يفر هاربا، ما أثار موجة عارمة من الغضب والاستنكار الشعبي، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني وسرعة محاكمته.

جريمة

والنيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع تجديد الحبس تلقائيا، كما أمرت بالتحفظ على المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وأعادت الجريمة تسليط الضوء على تزايد حالات العنف الأسري وجرائم القتل بدافع الغيرة أو الانتقام، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة المجتمعية وتغليظ العقوبات لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة تهز الضمير الإنساني والمجتمع المصري بأسره.

اللبيني بالهرم أجهزة الأمن أجهزة الأمن بالجيزة صاحب محل أدوية بيطرية أدوية بيطرية العنف الأسري النيابة العامة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية
الاستدامة البيئية

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

