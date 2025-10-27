قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جريمة تهز القاهرة.. شاب يقـ.تل شقيقته ويصيب والدته بسبب التهيؤات

أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مقتل فتاة وإصابة والدتها على يد شقيقها بسبب إدمانه على مخدر الآيس.

جريمة تهز القاهرة.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته بسبب التهيؤات

حيث أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة، إلى أن الشاب أدمن على تعاطي مخدر الآيس وبدأ يشعر بالتهيؤات ثم بعد ذلك بدأ يتخيل بوجود شاب داخل شقتهم برفقة شقيقته ويشك في سلوكها ثم قام بطعنها وطعن والدته.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أنهى حياة شقيقته وأصاب والدته بسبب إدمانه مخدر الآيس وتخيله وجود شاب معها في المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة داخل شقة سكنية في دائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات جثة هامدة وبجوارها والدتها مصابة بطعنات متفرقة وفي حالة خطر وتم نقل المصابة للمستشفى والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على شقيق المجني عليها وتبين أنها قتل شقيقته وأصاب والدته بسبب إدمانه مخدر الآيس وتخيله أن شقيقته معها شاب في الشقة.

