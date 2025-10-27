قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
هيجيب دهب.. أحمد موسى يطالب بإعداد كتاب عن المتحف المصري الكبير
أخبار البلد

الهيئة القبطية الإنجيلية تحتفل باليوبيل الماسي بمشاركة وزراء وقيادات دينية ووطنية

القس أندريه زكي ووزيرة التضامن الاجتماعي
القس أندريه زكي ووزيرة التضامن الاجتماعي
ميرنا رزق

احتفلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مساء الاثنين، باليوبيل الماسي لتأسيسها، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على انطلاق عملها الوطني والإنساني، وذلك بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير، وسط حضور رفيع المستوى من الوزراء والمحافظين والقيادات الدينية والفكرية والإعلامية.

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن خالص تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لجهود التنمية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قيم العدالة والمواطنة.

وقال الدكتور زكي إن الهيئة ارتبطت منذ نشأتها بالجانب الوطني، مؤكدًا أن المواطنة ليست مجرد مصطلح سياسي، بل هي مساحة آمنة للجميع تحت مظلة الدستور والقانون، مضيفًا أن الهيئة تسعى دائمًا إلى شراكة فعالة مع مؤسسات الدولة في جميع المبادرات التنموية من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

المشاركة الفعالة 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة شاركت في مبادرات الدبلوماسية الشعبية، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع الشراكات وتعزيز منظومة الشفافية والقياس، معلنًا انطلاق فصل جديد من العمل التنموي بمناسبة اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تُعد واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني في مصر، مشيدة بدورها التاريخي والوطني في دعم التنمية وخدمة الإنسان دون تمييز.

وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بأن تكون نائبتها المهندسة مارجريت صاروفيم إحدى أبرز كوادر الهيئة، مشيرة إلى أن الكنيسة الإنجيلية كان لها الفضل في إنشاء أول مدرسة للبنات في مصر، كما كان لها دور كبير في محو الأمية وتأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو ما مهد الطريق لإنشاء الهيئة القبطية الإنجيلية لتكمل مسيرة التعليم والتنمية.

وأضافت الوزيرة أن الهيئة قدمت نموذجًا فريدًا وشاملًا في خدمة الإنسان، حيث تعمل اليوم في أكثر من عشر محافظات وتخدم جميع المواطنين كشركاء في الوطن، ورسخت ثقافة خدمة المجتمع كجزء أصيل من سياستها. وأكدت أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بالطفولة، وقدمت برامج متميزة في التنمية الريفية ودمج الفئات المهمشة، واستثمرت في الإنسان بوصفه شريكًا فاعلًا في التنمية، معتمدة منهج التمكين لا الرعاية.

وأوضحت أن الهيئة استلهمت قيم المحبة والتسامح والتراحم من الأديان السماوية وطبقتها على أرض الواقع من خلال مشروعاتها التنموية، مؤكدة أن التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني هو أساس بناء مصر الجديدة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ميرفت أخنوخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، أن الاحتفال باليوبيل الماسي هو تتويج لمسيرة ممتدة من الإيمان بالإنسان وخدمة المجتمع بروح المواطنة والعدالة، مشيرة إلى أن قيم الهيئة ليست شعارات بل خطوط عملٍ توجيهية لكل برنامج ومبادرة.

وقالت: "تعلمنا من الهيئة أن حب الوطن رسالة سامية، وأن العمل بروح الفريق هو سر الاستمرار، وأن الإبداع في مواجهة التحديات هو ما يضمن بقاء الرسالة وتعزيز أثرها."

وأضافت أن مستقبل الهيئة يرتكز على مبادئ السلام، والعيش المشترك، وقبول الآخر، والعدالة، والمساواة، والاستدامة، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة العمل بروح الابتكار والإيمان العميق برسالتها الإنسانية.

وشهد الاحتفال حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المحافظين والوزراء الحاليين.

الهيئة القبطية الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الوزراء القس أندريه زكي

