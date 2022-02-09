التنمية الزراعية في سيناء.. شتلات زيتون تكفي لزراعة 30 فداناَ بـ«الحسنة».. وبحوث الصحراء تكشف المشروعات التنموية يالمحافظة.. وحسام عبدالعال يؤكد: تنفيذ البرنامج على مرحلتين

رئيس مركز بحوث الصحراء:

تنفيذ العديد من الأنشطة المكثفة لدعم الإنتاج الحيوانى والداجني وتوفير الأعلاف

توفير شتلات زيتون تكفى لزراعة 30 فداناَ بمنطقة الحسنة

مدير برنامج دمج أبناء سيناء:

الخطة التنفيذية للبرنامج ستكون على مرحلتين في وسط سيناء وجنوب سيناء

تشهد أرض الفيروز حاليًا العديد من المشروعات التنموية والتى لم تحدث من قبل، وعلى رأس تلك المشروعات هى مشروعات القطاع الزراعى والتى تسهم بدورها فى تحسين جميع نواحى الحياة لدى أهالى سيناء .

وأكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، أن المركز لم يتغيب عن القيام بدوره والمشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة فى سيناء والتصدى لمختلف التحديات التى تواجه القطاع الزراعى و ذلك من خلال تطبيق المخرجات البحثية و تبنى المشروعات التنموية.

وشدد "زغلول" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على دعم السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى لدور المركز من أجل تذليل كافة العقبات والمشاركة الفعالة تحقيقا لتطلعات القيادة السياسية فى التنمية التى ينعكس أثرها على أبناء سيناء.

و أوضح "رئيس مركز بحوث الصحراء" أن مركز بحوث الصحراء نفذ فى الاونة الأخيرة عدة مشروعات تطبيقية بمختلف المجالات الزراعية، بناء على الاحتياجات الفعلية بمنطقة الحسنة.

وقال إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة المكثفة لدعم الإنتاج الحيوانى والداجني وتوفير الاعلاف و التدريب على المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة و تنفيذ حملات المكافحة المتكاملة لمزارع الزيتون استهدفت 300 فدان وتقييم و حصر آبار المياه الأمر الذى كان له بالغ الأثر لدى أهالى المنطقة .

أوضح "رئيس مركز بحوث الصحراء" أن مركز بحوث الصحراء نفذ فى الاونة الأخيرة عدة مشروعات تطبيقية بمختلف المجالات الزراعية، بناء على الاحتياجات الفعلية بمنطقة الحسنة.

وقال إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة المكثفة لدعم الإنتاج الحيوانى والداجني وتوفير الاعلاف و التدريب على المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة و تنفيذ حملات المكافحة المتكاملة لمزارع الزيتون استهدفت 300فدان وتقييم و حصر آبار المياه الأمر الذى كان له بالغ الأثر لدى أهالى المنطقة .



و أشار إلي أنه من أجل التوسع فى هذه الأنشطة و المشروعات التطبيقية و بناء على تكليفات وزير الزراعة قام مركز بحوث الصحراء بإهداء محافظة جنوب سيناء 10نماذج تطبيقية لتنفيذها بمنطقة الحسنة، اشتملت على توفير شتلات زيتون تكفى لزراعة 30فدانا مع توفير الدعم الفنى لنشر الممارسات الزراعية الجيدة، كما اشتملت على آلات و معدات لرش المبيدات و الأسمدة و نموذج تدريب لثورة زراعية لتدريب أهالى المنطقة على الزراعات المحمية و ايضا تنفيذ حقول الزراعات النباتات الطبية ذات العائد الاقتصادى المرتفع.

كما أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ، أنه من ضمن المشروعات التنموية التى قدمتها وزارة الزراعة لأهالى سيناء 4 وحدات للطاقة الشمسية للمنازل لنشر وتوطين الطاقة الشمسية كما تم توفير محطة تحلية مياه قدرة 8 متر مكعب يومى لخدمة 15 أسرة؛ حيث تم مراعاة البعد البيئى من خلال استخدام مياه صرف المحطة فى زراعة النباتات العلفية.

وأضاف زغلول خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم توفير 80 طن علف مركز من انتاج وحدة تصنيع الاعلاف بمركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى تقديم 30نموذج من الدواجن البياض للمساهمة فى دعم المرأة المعيلة هذا بالإضافة إلى 50راس من الماعز الشامى حيث بلغ إجمالى الأسر المستفيدة 256 أسرة

وأشار "رئيس مركز بحوث الصحراء" إلي أنه من أجل التوسع فى هذه الأنشطة و المشروعات التطبيقية و بناء على تكليفات معالى وزير الزراعة قام مركز بحوث الصحراء بإهداء محافظة جنوب سيناء 10نماذج تطبيقية لتنفيذها بمنطقة الحسنة حيث اشتملت على توفير شتلات زيتون تكفى لزراعة 30فدان يتم زراعتها بتوفير الدعم الفنى لنشر الممارسات الزراعية الجيدة.



كما قال الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض الوزارات المعنية بالتنمية الشاملة في سيناء، مثل وزارة الزراعة استصلاح الأراضي، موضحا: «على مدار 7 سنوات تم تنفيذ شعار تنمية سيناء على أرض الواقع».

أوضح رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، خلال تصريحات له أن الخطة التنفيذية للبرنامج ستكون على مرحلتين، الأولى في وسط سيناء بمركز ومدينة الحسنة والثانية سيتم تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الهدف العام لهذا البرنامج هو تحسين الظروف الحياتية للأهالي في وسط سيناء من خلال بعض الأهداف الفرعية وتوسيع نطاق الافادة المجتمعية من أنشطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء وإقامة وتنمية بعض المشروعات الصغيرة التي تدر دخلا على فئات المجتمع المحلي.

وقام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة إلى شمال سيناء استقبله خلالها اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة ومن خلال البرنامج البحثي دمج مواطنى سيناء في التنمية المستدامة والاحتوائية.



وخلال المؤتمر الجماهيري الكبير الذي عقد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثي، لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي الحسنة ومشايخ القبائل، نقل "القصير" تحيات الرئيس السيسي لأهالي سيناء ووجه الشكر للقوات المسلحة المصرية ورجال الداخلية البواسل الذين حققوا الأمن والاستقرار لسيناء الحبيبة والذين لولاهم ما كنا متواجدون الآن على أرضها الغالية.



‏وقال القصير، إننا نسعي لاستصلاح وزراعة أكثر من نصف مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة بسيناء، لافتًا إلي أن هناك مخطط للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة والتي تعد أفضل مشروع علي مستوي العالم.



ولفت الوزير إلي أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية، موجها الشكر إلي القيادة السياسية علي الجهود المبذولة لدعم أبناء سيناء.