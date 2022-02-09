عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقلب بارد.. مدون روسي يشعل النيران في الألمانية الفاخرة بي إم دبليو M5

المدون الروسي ميخائيل
المدون الروسي ميخائيل ليتفين

أصبح هوس الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب ، هو مرض العصر لبعض اليوتيوبر الشهيرة حول العالم ، فالكل يحلم باقتناء سيارات فارهة ، ولكن هناك من يريد امتلاكها لتدميرها امام عدسات الكاميرات .

 

فامتلاك بي ام دبليو M5 هو حلم مميز للجميع ، ولكن للمدون الروسي ميخائيل ليتفين امر عادى ، فانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو له، وهو يسكب البنزين في سيارة صديقه المتوفي منذ عامين المدون جوبدينسكي ، ولكن هذه المرة يشعل السيارة بي ام دبليو M5 ، بكل برود اعصاب ، كما نشاهد فى الفيديو .

 

يبدو أن المدون الروسي انتهج نظام الحرق والتدمير، بفعل هوس الشهرة، فتسجيله للفيديوهات لحظة التخريب خير دليل ، حيث قام بشراء سيارة مرسيدس mercedes amg gt 63 فى السابق وإشعال النيران فيها ، و قام أيضًا بتحطيم واجهة توكيل بورش . 

 

حيث تهشمت نوافذ توكيل بورش في روسيا بعد قيادة اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين لسيارته تايكان تيربو S الجديدة داخل الوكالة مدعيًا الارتباك بين الدواسات وهي محاولة ناجحة حيث وصلت مشاهدات الفيديو إلى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات معدودة من رفعه علي قناته الخاصة .

وليست هذه المحاولة الأولي التي يحاول فيها جذب المشاهدات وحصد الأموال من اليوتيوب وقام العام الماضي بأشعال النيران في سيارته المرسيدس AMG GT 63 S و التي يصل ثمنها في روسيا إلى حوالي 2 مليون و700.000 جنيه مصري و تحتوي قناة ميخائيل ليتفين الخاصة على اليوتيوب أكثر من 5 ملايين مشترك . 

بي إم دبليو mercedes التواصل الاجتماعي اليوتيوبر سيارات فارهة بي إم دبليو M5 الروسي ميخائيل ليتفين

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلاده الـ37.. جورجينا  تهدى كريستيانو رونالدو كادليك إسكاليد

6 أسباب وراء خروج أدخنة سوداء من عادم السيارة .. تعرف عليها

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس موديل 2022 في السعودية

مزاد سيارات جديد لشركات خاصة فى مصر .. تفاصيل 

هيونداي تحتل المركز الأول في مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال 2021

 1.2 مليون دولار.. بيع أول سيارات تويوتا تندرا 2022 فى مزاد

لمستقبلها الكهربائى.. رولز رويس تعيد تصميم تمثالها الشهير روح النشوة

البطلة السعودية دانية عقيل توقع عقد رعاية جديد داخل المملكة

ترشيحاتنا

مهام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وفقا للقانون

خبير نظم معلومات يقدم نصائح مهمة للمواطنين للحماية من الابتزاز الإلكتروني..فيديو

أفضل أوقات الدعاء .. اعرف شروط الاستجابة وصورها

أحد أخطر الأمراض العقلية.. كيف تحولت النوستالجيا من مرض إلى تعبير عن الماضي؟

بقلب بارد.. مدون روسي يشعل النيران في الألمانية الفاخرة بي إم دبليو M5

والد أحمد فتوح يكشف فرص نجله في الاحتراف ويؤكد: «إحنا عايشين في خير الزمالك»|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

خاص.. حقيقة انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ