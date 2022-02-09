بقلب بارد.. مدون روسي يشعل النيران في الألمانية الفاخرة بي إم دبليو M5

أصبح هوس الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب ، هو مرض العصر لبعض اليوتيوبر الشهيرة حول العالم ، فالكل يحلم باقتناء سيارات فارهة ، ولكن هناك من يريد امتلاكها لتدميرها امام عدسات الكاميرات .

فامتلاك بي ام دبليو M5 هو حلم مميز للجميع ، ولكن للمدون الروسي ميخائيل ليتفين امر عادى ، فانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو له، وهو يسكب البنزين في سيارة صديقه المتوفي منذ عامين المدون جوبدينسكي ، ولكن هذه المرة يشعل السيارة بي ام دبليو M5 ، بكل برود اعصاب ، كما نشاهد فى الفيديو .

يبدو أن المدون الروسي انتهج نظام الحرق والتدمير، بفعل هوس الشهرة، فتسجيله للفيديوهات لحظة التخريب خير دليل ، حيث قام بشراء سيارة مرسيدس mercedes amg gt 63 فى السابق وإشعال النيران فيها ، و قام أيضًا بتحطيم واجهة توكيل بورش .

حيث تهشمت نوافذ توكيل بورش في روسيا بعد قيادة اليوتيوبر الروسي ميخائيل ليتفين لسيارته تايكان تيربو S الجديدة داخل الوكالة مدعيًا الارتباك بين الدواسات وهي محاولة ناجحة حيث وصلت مشاهدات الفيديو إلى 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات معدودة من رفعه علي قناته الخاصة .

وليست هذه المحاولة الأولي التي يحاول فيها جذب المشاهدات وحصد الأموال من اليوتيوب وقام العام الماضي بأشعال النيران في سيارته المرسيدس AMG GT 63 S و التي يصل ثمنها في روسيا إلى حوالي 2 مليون و700.000 جنيه مصري و تحتوي قناة ميخائيل ليتفين الخاصة على اليوتيوب أكثر من 5 ملايين مشترك .