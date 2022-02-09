جنات وأيتن عامر تقدمان العزاء في والدة عمرو مصطفى

نعت الفنانة أيتن عامر والدة صديقها الملحن عمرو مصطفى التى رحلت عن عالما منذ ساعات قليلة.

وكتبت ايتن عامر عبر صفحتها الشخصية على موقع "تويتر" : "‏‏‏خالص العزاء لصديقي الملحن عمرو مصطفى في وفاة والدته الله يرحمها ويغفر لها .. الفاتحة والدعاء".



وقدمت الفنانة المغربية جنات العزاء لصديقها الملحن عمرو مصطفى وكتبت عبر حسابها علي "فيسبوك"‏‏ والدة الفنان Amr Mostafa فى ذمة الله نسالكم الدعاء بالرحمة والفاتحة

انا لله و انا اليه راجعون"

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى يتعاون مع المطربة نوال الزغبي من خلال أغنية جديدة بعنوان «لسه باجي على بالو»، والتي من المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث كان أحدث ظهور للملحن عمرو مصطفي أثناء تواجده مع نوال الزعبي في الاستديو الخاص به.





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