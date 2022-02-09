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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تستعرض لياقتها في الجيم بـ "هوت شورت" |صور

دارين حداد
دارين حداد

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد، صورًا جديدة لها، وهي تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم، خطفت أنظار جمهورها ومحبيها.


وظهرت دارين حداد من خلال هذه الصور، الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "أنستجرام" بإطلالة جريئة؛ حيث ارتدت "هوت شورت ليجن" وبادى كت بنفس اللون،  وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

كما شاركت دارين حداد، في مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة.

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

 

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هوت شورت إطلالة دارين حداد في الجيم اطلاله جريئه مسلسل سوق الحرير

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