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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق النواب: تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا ترسيخ للجمهورية الجديدة

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي ، رئيس المحكمة الدستورية العليا

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بالقرار الرئاسي التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين  المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من يوم اليوم التاسع من فبراير 2022 معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الأرض الطيبة والمباركة .

وقال " رضوان " في بيان له أصدره اليوم هكذا يثبت الرئيس السيسي يومياً للرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري مؤكداً أن هذا القرار الرئاسي لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين .

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خطوة لتعزيز التكافؤ والمساواة.. تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

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مرثا محروس: تعيين بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية يؤكد اكتمال ملامح الجمهورية المصرية

وأكد النائب طارق رضوان أن مصر فى عهد الرئيس السيسي دخلت تدخل عصراً جديداً في كل ما يتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا.

طارق رضوان لجنة حقوق الانسان حقوق الإنسان مجلس النواب بولس فهمي إسكندر بولس الدستورية العليا الجمهورية الجديدة بولس فهمى

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