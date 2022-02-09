عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء التدريب علي مهنة التفصيل والسباكة مجانا بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الحصص بالدقهلية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلي قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية .

جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سعفان أنه يتم نقل الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا علي مهنة التفصيل والخياطة، والسباكة، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني وإعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وقال مدير المديرية : إن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا في عملية التدريب  قبل نقلها من حضر شربين علي مهنة التفصيل والخياطة،ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية الحصص نجاحا كبيرا نظرا لما حققته الوحدة في القري الاخري بالمحافظة وقوائم الانتظار على التدريب المهني بمكاتب التشغيل  .

 

WhatsApp Image 2022-02-07 at 2.04.54 PM
WhatsApp Image 2022-02-07 at 2.04.54 PM
WhatsApp Image 2022-02-07 at 2.04.56 PM
WhatsApp Image 2022-02-07 at 2.04.56 PM
وزير القوى العاملة محمد سعفان بدأ التدريب مجانا الدقهلية قرية الحصص التفصيل والسباكة وحدة التدريب المتنقلة

ترشيحاتنا

أبو شقة: انتخابات رئاسة الوفد ستسير في شفافية مطلقة

«قطع أراضي وأوسمة».. مكافآت غير تقليدية للاعبي السنغال بعد الإنجاز الأفريقي

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

3 شروط للتبرع بالدم وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

مصر تعرض تجربتها الناجحة في القضاء على العشوائيات أمام مجلس السلم والأمن

إندونيسي ينقذ تمساح يعاني من طوق مطاطي في رقبته منذ 6 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

طبيب الدمرداش: عاملوني كعبد واتحرمت من النوم.. ومش عاوز غير كرامتي

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المارد الأحمر يعمق جراح الجماهير المصرية.. ماذا حدث بعد هزيمة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

ظهور غريب لـ جنى مقداد وأمينة كرم.. كيف أصبح شكل أطفال «طيور الجنة» بعد 15 سنة ؟

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

فيديو

لن أقبل بغير البطولة .. سحر رامي تكشف سر غيابها عن الشاشة

خلاف عادي .. حقيقة انفصال أبو جبل وزوجته الجزائرية

موديل برازيلية تدمن عمليات التجميل لتشبه الدمية الشهيرة باربي |فيديو جراف

مش ضروري نشجعه.. المذيع حسام حداد في مرمى الهجوم بسبب الأهلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ