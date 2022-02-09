عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: توحيد امتحانات الدبلوم الصناعي لجميع الطلاب الجدد والراسبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لمديري مدارس التعليم الفني "الصناعي" بنوعيتها ( الثلاث سنوات - المهني - الخمس سنوات ) شددت خلالها على ان امتحان الدبلوم سيكون موحدا لجميع الطلاب الجدد والراسبين طالما أن مسمى المادة واحد ولم يتغير .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه على مديري مدارس التعليم الفني الصناعي اخذ الإقرارات اللازمة على الطلاب الراسبين والذين لم يتغير مسمى المواد الراسبين فيها بإتمام امتحانهم في المقررات الجديدة وذلك بخلاف امتحانات الدبلوم على نظام الجدارات المهنية (المطور)

وأكدت الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ابتداءً من يوم  21 مايو 2022

امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الخطط الدراسية لمادة اللغة الانجليزية بمدارس التعليم الفني  (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التعليم المهني والمزدوج ، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

واوضحت وزارة التربية والتعليم ان هذا القرار هدفه توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يلي :

  • توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا
  • توحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتين اسبوعيا اسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي)
  • توحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الانجليزية بجميع مدارس التعليم الفني(جميع الشعب والتخصصات) في صفوف النقل وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

بمشاركة منتخب مصر والأهلي والزمالك.. أجندة أبرز الأحداث الرياضية في 2022

حاول إدخال مخدرات لنجل عمه بسجن الخانكة.. عاطل يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون

الرقابة المالية تعلن قواعد جديدة لـ التمويل العقاري للأغراض السكنية

الهيئات البرلمانية تعلن الموافقة على قانون المجلس الصحي المصري

في ذكرى رحيل "جواهرجي الكلمة".. مرسي جميل عزيز صانع نجوم الغناء

أمازيغية خطفت قلب الصعيدي.. من هي سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل؟ .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

طبيب الدمرداش: عاملوني كعبد واتحرمت من النوم.. ومش عاوز غير كرامتي

مكالمة هاتفية كشفت السر.. كواليس عودة شيرين لزوجها حسام حبيب

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمازيغية خطفت قلب الصعيدي.. من هي سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل؟ .. صور

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

المارد الأحمر يعمق جراح الجماهير المصرية.. ماذا حدث بعد هزيمة الأهلي في كأس العالم للأندية؟

بحضور بشرى ومحمود الليثي.. العرض الخاص لفيلم معالي ماما|صور

فيديو

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

مغارة علي بابا .. كواليس جديدة يكشفها حارس العقار عن شقة الزمالك "فيديو"

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

لن أقبل بغير البطولة .. سحر رامي تكشف سر غيابها عن الشاشة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ