التعليم: توحيد امتحانات الدبلوم الصناعي لجميع الطلاب الجدد والراسبين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لمديري مدارس التعليم الفني "الصناعي" بنوعيتها ( الثلاث سنوات - المهني - الخمس سنوات ) شددت خلالها على ان امتحان الدبلوم سيكون موحدا لجميع الطلاب الجدد والراسبين طالما أن مسمى المادة واحد ولم يتغير .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه على مديري مدارس التعليم الفني الصناعي اخذ الإقرارات اللازمة على الطلاب الراسبين والذين لم يتغير مسمى المواد الراسبين فيها بإتمام امتحانهم في المقررات الجديدة وذلك بخلاف امتحانات الدبلوم على نظام الجدارات المهنية (المطور)

وأكدت الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ابتداءً من يوم 21 مايو 2022

امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الخطط الدراسية لمادة اللغة الانجليزية بمدارس التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التعليم المهني والمزدوج ، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

واوضحت وزارة التربية والتعليم ان هذا القرار هدفه توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

حيث وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يلي :