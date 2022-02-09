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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أمازيغية خطفت قلب الصعيدي.. من هي سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل؟ .. صور

محمد أبو جبل وسمارة
محمد أبو جبل وسمارة يحيى

شغل محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو جبل الشهير بـ «جاباسكي»،  أنظار وانتباه الكثيرين، بأدائه المتميز، الذي أُعجب به الجميع وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع ذلك، أثار أبو جبل، وزوجته ملكة جمال الجزائر والعرب، سمارة يحيى، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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زواج أبو جبل وسمارة

تزوج حارس مرمى المنتخب وناجي الزمالك المصري، محمد أبو جبل، الشهير بـ «جاباسكي»، من ملكة جمال الجزائر، سمارة يحيى، في ابريل الماضي، في حفل زفاف صغير ضم عائلتيهما فقط، بسبب انتشار جائحة كورونا «كوفيدو-19».

جدل على السوشيال ميديا

وأثارت سمارة يحيى، ومحمد أبو جبل، الجدل حول علاقتهما، خاصة بعد عدم قيام سمارة بدعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تألقه الكبير في بطولة كأس الأمم الافريقيةـ وخاصة في المباراة النهائية.

ولفت قيام الزوجين جاباسكي، وسمارة، بإلغاء متابعة بعضهما البعض على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وحذفهما للصور التي تجمعهما سويًا، ما أثار شكوك الكثيرين، حيال أنفصالهما ودار العديد من التساؤلات، لكن التزم الطرفان بالصمت وعدم الرد على تلك الشائعات.

محمد أبو جبل وسمارة يحيى

سمارة يحيى تغلق حسابها على انستجرام

وتزاحم المتابعين حول سمارة يحيى، لمعرفة طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها محمد أبو جبل، ما أضطرها لغلق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لبعض الوقت، بسبب كثرة الضغط الواقع عليها.

من هي سمارة يحيى؟

تزوج حارس مرمى المنتخب، ونادي الزمالك، محمد أبو جبل، من ملكة جمال الجزائر والعرب، سمارة يحيى، في أبريل الماضي 2021، ولم تحظ علاقتهما بالكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد أن شغل جاباسكي انتباه الجميع خلال مباريات المنتخب.

بعد تألق جاباسكي في مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، تم تسليط الضوء على الحارس المصري وزوجته الجزائرية، إلى أن طالتهما شائعات الانفصال، واصبح الجميع يسأل مني هي سمارة يحيى.

- حصلت سمارة يحيى على لقب ملكة جمال الجزائر عام 2018، وملكة جمال العرب عام 2019.

- تبلغ سمارة يحيى من العمر 30 عام.

- ملكة جمال العرب سمارة من أصول جزائرية، من مدينة بومرداس شمال الجزائر.

سمارة يحيى

- حصلت على شهادة الليسانس في التسويق، ونظمت دراسات في إنجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات

- دخلت مجال الموضة بالصدفة، بعد ترشيحات من شقيقتها، وتشجيعها على المشاركة في مسابقة ملكة جمال الجزائر

- تشارك سمارة يحيى في اللأعمال الخيرية للأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.

- تدعم سمارة يحيى مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة، وجمعية خيرية تدعم الرياضيين، ويمكن أن يكون هو السبب في تعرفها على أبو جبل، وإقامتهما مع بعضهما البعض في مصر واهتمامها بالشأن الرياضي.

- تهوى زوجة محمد أبو جبل  التصوير، وتعمل به في أوقات فراغها، وتطوير نفسها فيه.

جاباسكي محمد أبو جبل أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري

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