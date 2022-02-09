الاتحاد المصري للتجديف يستعد لإقامة بطولة كأس مصر

يستعد الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، لإقامة بطولة كأس مصر، وذلك أيام 10 و11 و12 فبراير الجاري فى مجرى النيل بالقاهرة.

وتشمل البطولة الفئات العمرية تحت ٢٣ سنة وعمومي وناشئين تحت الـ١٩ سنة وبراعم وخفيف الوزن سيدات ورجال وسباقات الأساتذة وسباقات الهواة، وتشارك هذه الفئات في سباقات مراكب الثماني والرباعي بدفة والرباعي بدون دفة والزوجي مزدوج المجداف والقارب الفردي، بالإضافة إلى سباقات الرباعي والزوجي سويب لمسافة ٢٠٠٠ متر.

ويشارك فى البطولة ٦٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١١ ناديا من مختلف أنحاء الجمهورية، وهي النادي المصري، ونادي المقاولون العرب، ونادي اتحاد الشرطة، ونادي الكهرباء، ونادي طلائع الجيش، ونادي يخت المعادي، ونادي البنك الأهلي، ونادي أسوان، ونادي الأقصر، ونادي اليخت المصري، ونادي هيئة تجديف بورسعيد.

ويدير البطولة اللواء أحمد طه، المدير التنفيذي للاتحاد، ويرأس لجنة الحكام كابتن رشا رضا.

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