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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة.. منظمة الأغذية والزراعة تطلق مبادرة 1000 قرية رقمية

منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  مبادرة 1000 قرية رقمية، والتى تسعى من خلالها إلى الاستفادة من التجارة الإلكترونية والفرص الأخرى التي بوفرها الانترنت لفائدة أصحاب الحيازات الصغيرة بالمناطق الريفية في سبعة بلدان من الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وهي الجزائر ومصر والأردن وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس. 

جاء ذلك خلال فعالية جانبية عقدتها منظمة الأغذية والزراعة حول المياه والطاقة والغذاء استعداداً لقمتي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب-27 وكوب-28، واللتان ستعقدان في المنطقة.

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ووفقا لبيان صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، يبلغ التعداد السكاني لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 419 مليون شخص، 40 في المائة منهم يعيشون في المناطق الريفية، ويعمل واحد من بين كل خمسة منهم في الزراعة. وعلى الرغم من تنوعها الهائل، إلا أن المنطقة تواجه نفس التحديات المتمثلة في الندرة الشديدة للأراضي والمياه. كما تعاني كذلك من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وزيادة حالات الفقر المدقع والمشاكل المتعلقة بزيادة الوزن والسمنة، لا سيما بين الأطفال والنساء.

كما قيّم المشاركون كفاءة أعمال المنظمة الأخيرة والجارية في المنطقة، بما في ذلك إشراك ثلاث من دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وهي السودان وسوريا واليمن، في مبادرة "يداً بيد"، التي تهدف إلى التوفيق بين الاستثمارات والمهارات وبين السكان الأكثر فقراً. كما اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو آخر مشارك في المؤتمر، إجراءات لحشد الدعم للبلدان المشاركة من خارج المنطقة.

منظمة الأغذية والزراعة التجارة الإلكترونية المناطق الريفية الغذاء ا التعداد السكاني

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