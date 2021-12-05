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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صناعة البرلمان يسلم وزيرة التخطيط ملفا عن أزمة قطاع النسيج وحلولها

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن هناك اهتماما من الحكومة بالقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة ، موضحا أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة الي فريق عمل، كل نائب مسؤول عن ملف وقطاع بتقديم دراسة عن مشاكله والحلول المقترحة .

وقام معتز بتسليم ملف عن أزمة قطاع النسيج وحلولها الي وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأضاف أثناء اجتماع اللجنة بحضور وزيرة التخطيط لمناقشة خطة الـ١٠٠ إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ، أن لدينا مشكلة أساسية وهي عدم وجود خريطة صناعية أمام اللجنة، مشيرا إلي أن اللجنة طالبت وزيرة الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بالخريطة وحتي الان لم تصل للجنة .

وأفاد معتز بأن  نواب الصناعة طالبوا بإلغاء الضريبة العقارية وتوصلنا إلي اتفاق بعمل دراسة عن عدد من المصانع بحيث يتم دفعها عن القيمة الدفترية ونؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار.

وشدد معتز على أنه من خلال التنسيق والتخطيط بين المجموعة الاقتصادية ستكون مصر ٢٠٣٠ من أكبر الدول صناعيا ، مطالبا بأن تعزف المجموعة  الاقتصادية نغمة واحدة بحيث يكون شعارها تطوير الصناعة ، قائلا: نأمل بالتعاون وفض الاشتباك بين الوزارات.

ومن جانبها أشادت وزيرة التخطيط بملف النسيج الذي يتناول المشكلات والحلول، مضيفة أن هذه الدراسة ستساعد كثيرا.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة أن المرحلة الماضية الدولة كانت تثبت أقدامها ثم بدأت بالصناعة والاستثمار ، كما تم عمل بنية تحتية بكل القطاعات ، موضحة أن الدولة عملت الكثير من أجل انتعاش الصناعة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن المجموعة الاقتصادية بها تناسق وتكامل ، مشيرة إلي أن اختلاف الرؤي في بعض الملفات أمر صحي ، قائلة: نعمل علي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري إنتاجيا وأكثر المصادر من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

وأفادت الوزيرة بأن هناك ميزة كبيرة في مصر وهي أن اقتصادنا متنوع من صناعة لزراعة لاتصالات وتكنولوجيا فهي اساس الاقتصاد القوي.

وشددت الوزيرة على أنه تم وضع خطة للإصلاحات الهيكلية ونعمل حاليا علي قاعدة بيانات متكاملة لكل مدخلات الإنتاج مع وزارة الصناعة ، كما تم تشكيل لجنة للنظر في حوكمة اصول استغلال الدولة لان هناك اراضي غير مستغلة، قائلة: القفزة الاقتصادية تأتي من الصناعات الكبري لذلك فإننا ندعمها.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة قطاع النسيج وزيرة التخطيط قطاع الصناعة

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