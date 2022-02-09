الإمارات: حصول 100% من السكان على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، وصول نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100٪.

وقالت الصحة الإماراتية: "وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100٪ في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 94.75٪ من إجمالي إحصاء السكان المعتمد".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد ودرو العبادة إلى متر واحد ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر.

واوضحت الهئية انه تم وضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها.

وأكد الهيئة خلال الإحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا، أن لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة تتولى مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقاً للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسباً.

