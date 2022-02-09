هاشتاج نسور الأهلي البرونزية التالتة يتصدر تويتر.. ومغردون: لاعيبة رجالة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج (نسور الأهلي البرونزية التالتة)،بعد لقاء النادي الأهلي مع نظيره فريق بالميراس البرازيلي .

وتفاعل عدد كبير من المغردين خلال الهاشتاج،وجاءت بعض التغريدات كالاتي:

احتفاليه في عشق الكيان نسور الاهلي اجدع شباب علي تويتر عااش يا شباب #نسور_الاهلى_البرونزيه_التالته.

في ذكرى تأسيس نسور الاهلي يسلم الاهلي اللي مجمعنا علي حبه يسلم يسلم #نسور_الاهلى_البرونزيه_التالته.

أقسم بالله لاعيبة رجااااااااالة و عملو ماتش جميل و شرفونا بجد و بإذن الله نكسبو الماتش الجاى و البرونزية من نصيبنا.

شكرآ بيتسو موسيماني انك عليت سقف طموحاتنا اننا نزعل عشان موصلناش نهائي كاس العالم للاندية شكرا موسيماني انك رغم الغيبات والاصابات اللي موجودا في الفريق عملنا اداء ولا اروع قدام منتيري كل الدعم في اللي جاي انشاء الله ونحقق البرونزية بمشيئة الله #نسور_الاهلى_البرونزيه_التالته.

وتلقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خسارة أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الامارات.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي اليوم لملاقاته يوم السبت المقبل للتنافس على المركز الثالث.

وينافس النادى الأهلى على حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.