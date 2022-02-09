عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة تشيلسي.. الهلال السعودي يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الهلال" عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريق تشيلسي الإنجليزي أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتصدر هاشتاج الهلال قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل الجماهير لتشجيع فريق الهلال السعودي، كالاتي:

وتقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على الهلال السعودي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاءت أولى فرص اللقاء الخطرة عن طريق المغربي حكيم زياش الذي تلقى تمريرة رائعة من أزبيلكويتا ليسدد الكرة، لكنها علت عارضة مرمى الهلال في الدقيقة 11.

واستمر ضغط تشيلسي حتى أسفر عن الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 32 عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو حيث أرسل هافرتز كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليفشل ياسر الشهراني في إبعادها بشكل صحيح لتصل لـ لوكاكو الذي وضع الكرة في الشباك.

ورد الهلال جاء سريعًا، حيث اخترق سالم الدوسري دفاعات تشيلسي في الدقيقة 37 من الجهة اليسرى، لكن تسديدته علت مرمى الفريق الإنجليزي لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق السعودي بهدف نظيف.