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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش: لا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية

صدى البلد

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم "الأربعاء"، على أنه لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية.

وقال جوتيريش خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف:"لا خطة بديلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة".

وأكد جوتيريش: "أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وتابع: "لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية".

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وأوضح: "الهدف يظل دولتان، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين".

وواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه "لا توجد خطة بديلة.. الوقت يداهمنا ولا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين"، داعيا جميع الأطراف إلى "اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكّن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم".

وجدد جوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع، مشددا على أنه "يجب أن تتوقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع. لن يقود التحريض على العنف إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع".

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