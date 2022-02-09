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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل من لمس الكرة.. راندا البحيري تغازل نفسها في أحدث إطلالاتها الرياضية

صدى البلد

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها، بصورة جديدة وهي تلعب بالكرة، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت البحيري من خلال صورتها معلقة: أجمل من لمس الكرة.

 

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

 

كما شاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

 

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.

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