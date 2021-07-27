عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راند البحيري لـ جمهورها: العنف تفشي عالميا وإحنا أكتر الشعوب سلمية

صدى البلد

وجهت الفنانة راند البحيري، رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

وكتبت راند البحيري: “بعيداً عن الهزار يا جماعه إعقلوها الله أكبر علينا بلد محترمه أكتر من ١٠٠ مليون نسمه عايشين في سلام و بجد بنحب بعض إزاي بقي؟ لازم ناس تانيين يتضايقوا من ده و يحاولوا يشوهوا الصوره و يحاولوا يخلونا نتهز حتي قدام نفسنا و ننجرف لفكرة إن العنف تفشي وسطنا و نصدق ده و نفقد الأمل”.
 

وأضافت راندا:  "العنف تفشي عالمياً و إنما الأرقام بتقول إننا الحمدلله من أكتر الشعوب سلميه و تاريخنا بيقول إننا شعب بيميل للسلام.. متصدقوش كل اللي بيتقال جريمه او اتنين او عشره مش بيمثلوا مجتمع بالكامل آمنوا بسلام مصر 🇪🇬 ".

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.

انستجرام راندا البحيري

ترشيحاتنا

لها قدرة على التعامل مع القاع الصخري .. أسامة ربيع يكشف عن أهمية ومزايا الكراكة حسين طنطاوي..فيديو

مستقبل مشرق.. ما بعد اتفاق بايدن والكاظمي على مصير القوات الأمريكية

رانيا فريد شوقي : أبي كان يعشق الفن بجنون..وكنا رقم 2 بحياته..فيديو

يتكرر كل 20 عاما.. نور الدين: سد إثيوبيا مهدد بالإنجراف أمام فيضان عنيف

إسرائيل تستعد لـ الخيار العسكري في مواجهة إيران.. من سيدفع الثمن؟

أهم الأخبار الدينية.. دار الإفتاء: خدمة الزوجة للزوج واجب شرعي.. وبيان موقف جامعة الأزهر من حصر المدرجين على قوائم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف نبأ هاما: فيضانات عارمة تضرب إثيوبيا بسبب السدود

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الصحة: مصر الوحيدة بأفريقيا التي تمتلك المشروع القومي لتجميع البلازما

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الإطلالة الأولى لـ هاجر أحمد من حفل زفافها

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ