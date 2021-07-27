راند البحيري لـ جمهورها: العنف تفشي عالميا وإحنا أكتر الشعوب سلمية

وجهت الفنانة راند البحيري، رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتبت راند البحيري: “بعيداً عن الهزار يا جماعه إعقلوها الله أكبر علينا بلد محترمه أكتر من ١٠٠ مليون نسمه عايشين في سلام و بجد بنحب بعض إزاي بقي؟ لازم ناس تانيين يتضايقوا من ده و يحاولوا يشوهوا الصوره و يحاولوا يخلونا نتهز حتي قدام نفسنا و ننجرف لفكرة إن العنف تفشي وسطنا و نصدق ده و نفقد الأمل”.



وأضافت راندا: "العنف تفشي عالمياً و إنما الأرقام بتقول إننا الحمدلله من أكتر الشعوب سلميه و تاريخنا بيقول إننا شعب بيميل للسلام.. متصدقوش كل اللي بيتقال جريمه او اتنين او عشره مش بيمثلوا مجتمع بالكامل آمنوا بسلام مصر 🇪🇬 ".

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.