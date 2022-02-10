لوتس تطلق قسمًا جديدًا لنماذج سيارات مصممة حسب الطلب.. صور

أطلقت لوتس قسم العمليات الخاصة الداخلي "لوتس أدفانسد بيرفورمانس" لتطوير مشاريع مخصصة ومحدودة الإدارة بناء على طلب العملاء، وسيرأس القسم الجديد سيمون لين، الذي كان رئيسًا سابقًا لشركة Q من أستون مارت، والذي رحب بالفرصة لتطوير سيارات لوتس الحصرية، واحتضان مستقبلها من المحركات الكهربائية المثير مع تكريم ماضيها التاريخي.

لوتس تطلق قسمًا جديدًا للنماذج المصممة حسب الطلب.. صور

كانت أولوية لين في أستون مارتن هي إنشاء سيارات للعملاء "الذين لا يريدون أي سيارة تقليدية في القائمة ويريدون القيام بشيء مختلف تمامًا"، كما قال لـ Autocar في مقابلة عام 2021، على الرغم من أن تفاصيل القسم الجديد في لوتس لم يتم ذكرها تفاصيلها بالكامل حتى الآن، والتي يبدو أنه سيكون لديها مجموعة من الأولويات المستقبلية.

لوتس تطلق قسمًا جديدًا للنماذج المصممة حسب الطلب.. صور

لا تزال العلامة التجارية البريطانية صامتة في أول مشروع، ولكن صورة المعاينة تلمح إلى سيارة ذات عجلة مفتوحة مستوحاة من سيارات الفورمولا 1 التاريخية، لكن نظرة فاحصة تشير إلى المبرد التقليدي وفلتر الهواء وخاصية نظام العادم.

ستوجه LAP يدها أيضًا إلى خيارات التخصيص لسيارات الإنتاج المتسلسل بما في ذلك الألوان والزخارف والمواد المصممة حسب الطلب، والإصدارات الحصرية عالية المواصفات والمرغوبة للغاية من سيارات لوتس.

لوتس تطلق قسمًا جديدًا للنماذج المصممة حسب الطلب.. صور

سيعتمد الإصدار الخاص الأول القائم على سيارة Emiraالإنتاجي ، والذي من المقرر إطلاقه في السوق خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن LAP لم تقترح بعد ما إذا كانت إصداراتها الخاصة سيتم تعديلها ميكانيكياً أو سيتم تمييزها بشكل رئيسي من خلال إشارات التصميم المفصلة.

تتمثل إحدى الأولويات الأولى للقسم في إطلاق برنامج دعم عالمي لمشتري متسابق العملاء Emira GT4 الجديد، وسيقدم أيضاً دروساً في Lotus Driving Academy في مواقع حول العالم، بما في ذلك حلبة Hethel الخاصة بـ Lotus.