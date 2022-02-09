رئيس أفريقية النواب: نطالب بزيادة التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء

علق شريف الورداني، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على دخول مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية، مطالبا بزيادة العلاقات مع القارة السمراء خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه المؤشرات دليل على مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية ومن مؤسسات دولية تتسم بالمصداقية والشفافية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر الجديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تبادل اقتصادي قوي مع عدد من الدول الأفريقية، مطالباً بالتركيز على التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء.

وذكر تقرير الموقع الأمريكي، أن مصر ارتفع معدل نمو اقتصادها بنسبة 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021- 2022، وذلك حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء، مؤكداً أن تلك الإحصاءات توضح أيضًا أن مصر تعد واحدة من أغنى الدول الأفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021، حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة أفريقيا بقيمة 394 مليار دولار.

ورشح الموقع الأمريكي "بيزنس إنسايدر" مصر ضمن قائمته لأفضل 10 وجهات استثمارية في القارة الأفريقية، حيث ضمت قائمة "الموقع الأمريكي"، مصر، إلى جانب دول نيجيريا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، والمغرب، وكينيا، وإثيوبيا، وغانا، وأنجولا، وكوت ديفوار.