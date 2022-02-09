«مستقبل وطن» كفر الشيخ يكرّم الطلاب المتفوقين بمركز دسوق.. صور

كرَّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ الطلبة المتفوقين بالمدارس الفائزة في مسابقة أوائل الطلبة بمركز دسوق المقامة برعاية حزب مستقبل وطن وإشراف مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.



يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.



ونظمت الإدارة التعليمية بدسوق احتفالية كبرى بالتنسيق مع أمانة الحزب بالمركز لتكريم المدارس الفائزة وقيادات التعليم والموجهين وقدمت أمانة الحزب شهادات تقدير وهدايا للطلبة المتفوقين بالمدارس الفائزة ودروع لموجهي التربية والتعليم وقيادات الحزب بمركز دسوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ والنائب المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق والدكتور سامح داوود مدير الإدارة التعليمية بدسوق والمحاسب محمد مكي عضو هيئة مكتب المحافظة والمهندس خميس عابوه، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتورة لمياء لطفى أمينة الثقافة والفنون بالمحافظة.

قال المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، إنه تم تكريم 60 من أوائل الطلبة بالمدارس الفائزة بمركز دسوق وهي مدارس الشهيد محمد عيد الابتدائية والعجوزين الاعدادية وأحمد زويل الثانوية بنين موضحاً أنه تسليم شهادات تقدير لكل مدير مدرسة وتوزيع دروع للموجهين ومديري المراحل ومدير الإدارة التعليمية بدسوق وقيادات الحزب.

شارك فى الحفل السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق وعادل حسنين، أمين الحزب ببندر دسوق ومحمود البيسي، أمين التنظيم والشحات مقلد الأمين المساعد والعميد أيمن مسعد والقس إنجيلوس ميخائيل وجميع أعضاء هيئة مكتب الحزب بمركز دسوق.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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