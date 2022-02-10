وعدها تخلف ذكر.. دجال يزرع مسمار في رأس امرأة حامل

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها «معالج» أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت به مصادر طبية.



وأوضح الطبيب حيدر خان؛ الذي تولى علاج المرأة في المستشفى، لوكالة الصحافة الفرنسية أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غربي باكستان)، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.



وأشار إلى أنها «كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً». وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة لمسافة 5 سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.



وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان، وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا؛ إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.



وتسعى الشرطة الباكستانية راهناً إلى استجواب المرأة. وقال قائد شرطة بيشاور، عباس إحسان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقبض على المشعوذ قريباً».