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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أعداد السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر

فولكس فاجن الألمانية
فولكس فاجن الألمانية

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات والادارة العامة للمرور عن اعداد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر خلال الفترة ما بين يونيو 2021 ويناير 2022 .

 

واظهر تقرير مجمعة التأمين الاجباري ، ان اجمالى ما تم ترخيصه داخل السوق المحلى للسيارات المصرى ، للسيارات الكهربائية قد بلغ 205 مركبة .

 

واوضح التقرير انه قد تصدرت شركة فولكس فاجن الألمانية ، فى عدد بيع السيارات الكهربائية وترخيصها في مصر باجمالى عدد 82 مركبة كهربائية .

 

وجاء ترتيب تراخيص السيارات الكهربائية في مصر وفقا لتقرير مجمعة التأمين الاجباري كالتالي :

 

1- فولكس فاجن بعدد بيع 82 سيارة .

 

2- تسلا بعدد بيع 30 سيارة .

 

3- BMW  بعدد بيع 16 سيارة .

 

4- هيونداي بعدد بيع 14 سيارة .

 

5- فيات بعدد بيع 11 سيارة .

 

6- بورش بعدد بيع 10 سيارات .

 

7- كيا بعدد بيع 8 سيارات .

 

8- شيفروليه بعدد بيع 8 سيارات .

 

9- جاك بعدد بيع 6 سيارات .

 

10- شيري بعدد بيع 6 سيارات .

 

11- مرسيدس بعدد بيع 5 سيارات .

 

12- شانجان بعدد بيع 5 سيارات .

 

13- سمارت بعدد بيع 4 سيارات . 

 

كما ذكر تقرير مجمعة التأمين الاجباري ، انه تم ترخيص 30 سيارة كهربائية خلال شهر يناير فقط  ، وجاء ترتيبهم كالتالى :

 

1- فولكس فاجن بعدد بيع 10 سيارات .

 

2- تسلا بعدد بيع 8 سيارات .

 

3- شانجان بعدد بيع 5 سيارات .

 

4- BMW بعدد بيع سيارتين .

 

5- بورش بعدد بيع سيارتين .

 

6- جاك بعدد بيع سيارتين .

 

7- هيونداي بعدد بيع سيارة .

 

8- فيات بعدد بيع سيارة .

 

9- شيفروليه بعدد بيع سيارة .

 

10- كيا بعدد بيع سيارة .

 

11- شيري بعدد بيع سيارة .

 

12- سمارت بعدد بيع سيارة .

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