عودة العمل بمكتبات الموصل بعد تدميرها من داعش.. (صور)

تستعد «المكتبة المركزية» في جامعة الموصل، إحدى كبرى الجامعات العراقية، لاستقبال القراء مجدداً ورفدهم بمختلف الكتب، بعد ما تعرضت له من حرق ودمار خلال معارك طرد تنظيم «داعش» من المدينة.





ولطالما عُرفت الموصل بمكتباتها الزاخرة بالكتب النادرة المحفوظة منذ مئات السنين. لكن إبان سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة الواقعة في شمال العراق بين عامي 2014 و2017، منع التنظيم السكان، تحت طائلة العقاب، من قراءة المؤلفات التي تتعارض مع أفكاره المتطرفة. وخلال تلك السنين، أكلت نيران الحرائق التي أضرمها عناصر التنظيم آلاف الكتب في القانون والأدب والعلوم والفلسفة، فيما بيع الثمين والنادر منها في السوق السوداء.



ويستذكر محمد يونس، المدير الفني لمكتبة الجامعة، وضع المكتبة قائلاً: «عندما وصلنا رأينا أن الكتب أُنزلت من على الرفوف إلى الأرض وهي محترقة». ورغم الخسائر التي لا تُقدر بثمن، فإن هذه المكتبة المركزية ستعيد فتح أبوابها مجدداً نهاية فبراير الحالي، بعد جهود كبيرة ودعم إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأعيد ترميم المكتبة الممتدة على 4 طوابق مع واجهات زجاجية داكنة أنيقة، لتضم؛ في مرحلة أولى، 32 ألف كتاب، إضافة إلى مؤلفات أخرى يمكن الوصول إليها إلكترونياً. ويُتوقع أن تضم في نهاية المطاف نحو مليون كتاب.

ويقول يونس؛ وهو في الخمسينات من العمر، بحسرة: «في الماضي كان لدينا أكثر من مليون كتاب؛ بينها نادر وغير موجود في أي جامعة أخرى بالعراق». ويشير إلى أن 85 في المائة من محتويات المكتبة؛ التي أُسست عام 1967، تعرضت لأضرار، و«لم نتمكن من إنقاذ سوى قسم النوادر والخزانة وجزء بسيط من المؤلفات الأجنبية».

ولتعويض ما ضاع من مؤلفات؛ «تبرعت جامعات دولية وعربية بأعداد ضخمة من الكتب» من أجل أن «تنهض المكتبة المركزية مجدداً»، وفق يونس الذي يشير أيضاً إلى تبرعات أخرى من «شخصيات بارزة من الموصل وعموم العراق من مكتباتهم الشخصية».

واتخذت المكتبة، خلال الفترة الأخيرة، موقعاً بديلاً ضيقاً ضمن كلية الهندسة في الجامعة نفسها. وبدت الرفوف الصفراء مثقلة بالكتب المكدسة في أرجاء المكان، بينها ما وُضع داخل صناديق وأخرى مرصوفة على الطاولات.

وتوجه طارق عطية (34 عاماً)، الذي كان طالباً في جامعة الموصل قبل إعداد أطروحته للماجستير في علوم اللغة العربية بجامعة تكريت، للبحث عن مؤلفات في جامعات كركوك والموصل. يقول هذا الباحث: «لاحظت فرقاً في المكتبة عن الماضي عندما كان يُشار إليها بالبنان»، مضيفاً: «جامعة الموصل أمّ الكتاب، هناك فرق كبير بين ما كان عليه الوضع» قبل سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة وبعدها. لكنه يقر بحدوث «عودة خَجْلى» إلى الوضع الطبيعي.

وكانت الموصل بين أهم المدن التاريخية في العراق، وعُرفت بثرائها الثقافي والفكري ومجتمعها الذي يضم طبقة أرستقراطية وتجاراً ورجال أعمال بارزين. ومع التبرعات التي قدمتها العائلات البارزة في الموصل، والإنتاج المحلي في هذه المدينة التي افتُتحت فيها أول مطبعة في العراق منتصف القرن التاسع عشر، والتبادل الثقافي، شكلت الموصل مركزاً تجارياً رئيسياً في الشرق الأوسط لسنوات طويلة ومقراً لعدد كبير من الأعمال النادرة والقديمة؛ بينها الكتب الدينية.

إلى جانب مكتبة جامعة الموصل، هناك «مكتبة الأوقاف» التي كانت تضم مخطوطات عمرها بين 300 و400 عام، لكن «جميعها اختفت»؛ وفقاً لمسؤول المكتبة أحمد عبد أحمد.

وبين المراكز الثقافية في الموصل، كان شارع «النجيفي» التاريخي يعج بمحال بيع الكتب، لكن آثار الدمار لا تزال موجودة فيه، كذلك الأنقاض التي خلفتها معارك طرد الإرهابيين من المدينة. وما زالت أكوام الأنقاض تنتشر في محال مهجورة تحت أقواس المباني القديمة، في انتظار إزالتها.

وحدها محال تجارية قليلة أعادت فتح أبوابها بعد تولي أصحابها دفع تكاليف أعمال الترميم، بينهم السبعيني أسامة الكركجي الذي يبيع الكتب الدينية والدفاتر والأقلام في المكتبة التي ورثها عن والده.

إلى ذلك، هناك «مكتبة الموصل المركزية» التي أعيد افتتاحها بعد أعمال ترميم نهاية عام 2019، وهي مؤسسة عامة أسست عام 1921 وكانت تحتوي 121 ألف مؤلف؛ بينها كتب ومجلات يعود تاريخ بعضها إلى نحو مائة عام؛ بحسب مديرها جمال العبد ربه.

ويقول العبد ربه وهو يتطلع إلى رفوف مكتبته التي انتشرت فيها كتب قديمة بعضها مغلف بالجلد وأوراقه متهرئة: «فقدنا 2350 كتاباً في اختصاصات مختلفة، مثل الأدب وعلم الاجتماع والدين». لكن عدد المطبوعات فيها عاد إلى 132 ألفاً حالياً بعد شراء كتب وتلقي أخرى هدايا من مؤسسات حكومية وسكان المدينة. ويضيف: «بعض زوارنا يأتون يومياً؛ للقراءة ساعة أو ساعتين».