العراق.. إحباط هجوم على أرتال الدعم اللوجستي في الديوانية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في الديوانية.

وبحسب وسائل إعلام عراقية؛ فقد قالت الوكالة: “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة الديوانية وأثناء المسح الميداني، المستمر من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع في منطقة الاسكان حيث تم تفكيكها موقعيا من قبل خبير المتفجرات”.



وكان 5 طلبة في جامعة ديالى قد أصيبوا اليوم الأربعاء، جراء انفجار بالون في كلية الفنون.



وقال شهود عيان، إن "بالونة واحدة انفجرت في كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى هذا اليوم، ما أدى إلى إصابات طفيفة لخمسة من الطلبة"، مبيناً أنّ "الحادث وقع نتيجة تعبئة البالون بغاز قابل للانفجار".

وأضافوا، أنّ "طلبة المرحلة الثانية والثالثة في قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية كانوا بصدد إقامة فعالية (تحقيق الأمنيات)، والتي تتضمن فقرتين أحدهما إطلاق بالونات للأمنيات، وتنظيم بازار للهدايا".