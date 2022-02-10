إخلاء 7 مدارس في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

أخلت السلطات الأمريكية، سبع مدارس في ولاية واشنطن، يوم الأربعاء، بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا، إن ”أربع مدارس ثانوية عامة، وثلاث مدارس مستقلة، في واشنطن، تلقت تهديدات بوجود قنابل“، مشيرة إلى أن هذه المدارس أغلب تلاميذها من السود.

وأكدت إدارة الشرطة، أنه تم إخلاء المدارس السبعة جميعها، مشيرةً إلى أن مدرسة ثانوية تلقت تهديدا الثلاثاء أثناء زيارة زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لها.

وأعلنت شرطة واشنطن لاحقا ”عدم وجود أي مواد خطيرة“ في مدرسة ”دنبار“ الثانوية التي كان يزورها دوغلاس إيمهوف زوج هاريس والذي جرى نقله سريعا إلى مكان آمن بعد التهديد بوجود قنبلة الثلاثاء.

وأكدت الشرطة عدم وجود متفجرات أيضا في المدارس الأخرى، فيما لم تشر السلطات إلى وجود أي صلة عرقية في موجة التهديدات بالقنابل.

وقالت الشرطة إن ”واقعة أمس لم تكن تستهدف زوج هاريس على ما يبدو والذي كان يزور المدرسة للمشاركة في الاحتفال بشهر تاريخ السود.

ودعت شرطة العاصمة، المواطنين، عبر حسابها على تويتر، إلى إبلاغها عن أي معلومات بخصوص التهديدات التي واجهتها المدارس السبعة.