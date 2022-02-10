إبراهيم فايق: أسس التنافسية اللي قايمة عليها كرة القدم ممسوحة بأستيكة من بطولة كأس العالم للأندية

نشر الاعلامى ابراهيم فايق ، تغريدة عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب ابراهيم فايق " عندي قناعة أن أسس التنافسية اللي قايمة عليها كرة القدم كلعبة أصلا ممسوحه باستيكه من بطولة كأس العالم للأندية، فيفا يمنح امتيازات لبطل اوربا وبطل أمريكا الجنوبية بالوصول إلى الدور قبل النهائي بحجة الفارق مقارنة بافريقيا واسيا!! وهل هناك تمييز أكثر من ذلك للطعن عليها؟!! ”.

ويذكر ان أكد سعيد العويران الكرة أسطورة السعودية السابق أن مباراة الأهلي مع الهلال السعودي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية ستكون في غاية الصعوبة.

وقال العويران في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "الأهلي مليء مدجج بعدد من النجوم والإدارة لها الحق في إخراج عدد كبير من اللاعبين للإعارات".

وأضاف :"المباراة ستكون صعبة على الهلال والأهلي يمتلك العديد من مفاتيح اللعب".

وواصل :"عامل الوقت لمصلحة الأهلي والذي لعب في يوم أقل من الهلال وسيكون العامل البدني لمصلحتهم".

وأكمل :"أنا زملكاوي وكنت أحب أحمد الكأس واستمتع بمشاهدته".