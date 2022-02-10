اختلال عجلة القيادة تتسبب فى تصادم سيارة وإصابة شابين بالشرقية

شهد أحد الطرق الرئيسية بمحافظة الشرقية حادث تصادم سيارة ، مما ادى الى اصابة شابين بإصابات متفرقة بالجسد إثر تصادم سيارتهم بأخرى بــ طريق صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بحدوث حادث تصادم سيارة بسيارة أخرى بطريق صان الحسينية العمومي ، مما ادى الحادث الى اصابة اثنين فى العقد الثالث من العمر .

وبإجراء المعاينة الأولية تبين اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى التصادم الى تهشم أجزاء السيارة ماركة هيونداي، وبداخلها شاب يدعى م. ع . م و ا. ع . ، فى العقد الثالث من العمر.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.