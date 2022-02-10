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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني يدعم أحمد فهمي بعد طرح بوستر "مستر إكس".. شاهد

صدى البلد

دعم الفنان اكرم حسنى صديقه الفنان أحمد فهمي، بعد طرح الأخير، البوستر الرسمي لـ فيلمه الجديد "مستر إكس" ونشر" أكرم "،البوستر الرسمي للفيلم  عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق اكرم حسنى “  مين اللي هيكسر الدنيا ؟ ”. 

 

وكشفت المؤلفة أماني التونسي عن تفاصيل كتابة فيلم "مستر إكس"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه في صيف 2022 حيث تتعاون معه لأول مرة.

وقالت أماني في تصريحات صحفية، إن "مستر أكس" ليست له علاقة بفيلم "أخطر رجل في العالم" الذي قدمه فؤاد المهندس في عام 1967، وفكرته جديدة ومختلف عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

وأضافت أماني أن أحمد فهمي سوف يقدم الدور بشكل مطلوب وأكثر، مردفة أنه فنان جيد وله بصمة في السينما ويصنع لنفسه تاريخ مشرق ومختلف عن ممثلي جيله متمنية له كل التوفيق.
وأشارت أماني، إلى أن ما حمسها لكتابة العمل هو أن النجم أحمد فهمي طلب منها التعاون سويا لأول مرة في عمل فكرته مختلفة عما يعرض من قبل بالسينمات ورحبت بذلك وقبلت بالفكرة التي طرحها عليها ثم قامت بكتابتها.
وتضمن «البوستر» الرسمي، لفيلم «مستر إكس» صورة لأحد فهمي يجلس على سيارة حمراء وحوله 5 فتيات لم تظهر ملامحهن جيدًا.    

فيلم مستر إكس، العمل فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وقصة أماني التونسي، و حوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، و إنتاج محمد السبكي.

 

اكرم حسني الفنان احمد فهمى الفنان اكرم حسني محمد السبكي

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