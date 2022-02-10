صحة المنيا: المرور على 937 منشأة وإعدام 1159 كيلو أغذية فاسدة

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الادارة العامة للطب الوقائى قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

وذلك في إطار تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فقد قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 937 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافر ها.

وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 254 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط 3 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذة المنشأت.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى أنه تم إعدام 1159 كيلو أغذية مختلفة و 500 لتر البان الطازجة من المواد السائلة لوجود تغير في خواصها الطبيعية بالاضافة الى ضبط 1000 كيلو من الحلاوة الطحينية و 319 لتر مياة غازية لوجود تغير فى الخواص الطبيعية وتم سحب 706 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالاضافة الى استخراج 1470 شهادة صحية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.