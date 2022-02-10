عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: المرور على 937 منشأة وإعدام 1159 كيلو أغذية فاسدة

تكثيف حملات الصحه
تكثيف حملات الصحه بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الادارة العامة للطب الوقائى قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

وذلك في إطار تعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فقد قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 937  منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافر ها.

وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير  254    محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط  3 منشآت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذة المنشأت.

تحرير 23 محضر اشغالات ونظافة خلال حملات بمدينة المنيا

وفد سياحي أفريقي من 3 دول يزور المناطق الأثرية في المنيا

جامعة المنيا تحصل على جائزة المستوى الأول بمهرجان "الحرف الشعبية" بأسوان

وكيل وزارة التعليم بالمنيا يشدد على ضرورة الجدية ومراعاة الدقة في أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يوجه بالإسراع في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

مراكز المنيا تزيل 44 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة والري.

txt

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات حياة كريمة ورصد المعوقات لحلها

txt

تمهيداً للافتتاح.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

وأوضح الدكتور  على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى أنه تم إعدام  1159  كيلو  أغذية مختلفة و 500 لتر البان الطازجة من المواد السائلة  لوجود تغير في خواصها الطبيعية بالاضافة الى ضبط 1000 كيلو  من الحلاوة الطحينية و 319 لتر  مياة غازية لوجود تغير فى الخواص الطبيعية وتم سحب   706  عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك بالاضافة الى استخراج 1470 شهادة صحية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

المنيا ضبط حياة كريمة حملات تفتيشية محافظ المنيا الحملات التفتيشية تطوير مسار العائلة المقدسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات حياة كريمة ورصد المعوقات لحلها

بشرى سارة.. تشغيل وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى ملوى التخصصي

تمهيداً للافتتاح.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا: منصة أيادي مصر بوابة لتسويق المنتجات اليدوية

تحرير 23 محضر اشغالات ونظافة خلال حملات بمدينة المنيا

وفد سياحي أفريقي من 3 دول يزور المناطق الأثرية في المنيا

جامعة المنيا تحصل على جائزة المستوى الأول بمهرجان "الحرف الشعبية" بأسوان

وكيل وزارة التعليم بالمنيا يشدد على ضرورة الجدية ومراعاة الدقة في أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

مدرب يد بورجوس الإسباني: الزمالك يسطر تاريخا كبيرا ومباراتنا أمامه ستكون صعبة

بيع الهوا.. سر تزييف مداخلة الدكتور مجدي يعقوب وقرار الأعلى للإعلام

كلب "ريان" الوفي.. سار وسط مشيعي جنازته ورابط أمام قبره| شاهد

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

كيفية حصول الأجنبية على الجنسية المصرية |خدمات

نيفين جامع: نأمل في الخروج بقرارات إيجابية تعزز مكاسب العمل الاجتماعى العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

اعترافات قاتلة طفلها في الجيزة: رضعته وبعدها خنقته علشان أنتقم من أبوه| خاص

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو .. حكاية الطفل ياقوت الذي تبرع بالنخاع الشوكى لإنقاذ شقيقته

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ