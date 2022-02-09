جامعة المنيا تحصل على جائزة المستوى الأول بمهرجان "الحرف الشعبية" بأسوان

حصلت جامعة المنيا على المستوى الأول لأفضل أعمال فنية وإبداعية للحرف الشعبية وللتراث المصري، نتاج أعمال طلاب الجامعة المشاركين بفعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، تحت شعار "خير بلادنا" بمحافظة أسوان، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع جامعة أسوان، وتنافس خلاله 26 جامعة مصرية.

أبدى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة سعادته وفخره بأداء وفد الجامعة المشارك بالمهرجان، وبأعمالهم الفنية التي تميزت بالإبداع، والتي شارك فيها كلاً من الطلاب " سهيلة محمد، وأحمد جمال، ومارينا مكرم، وعبد المسيح سمير" بكلية التربية الفنية، مثمناً ما استهدفه المهرجان في تأصيل الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية عن طريق إقامة ورش العمل والمعارض الفنية للحرف والتراث الشعبي كأحد المكونات الهامة للهوية المصرية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب خضعوا لتدريبات ومعسكراً للإعداد علي يد أساتذة متخصصين بالجامعة ليتمكنوا من تقديم رؤية فنية مميزة تنال إعجاب لجان التحكيم وزوار المعرض، وذلك بإشراف الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بإشراف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ورندة خليل اخصائية النشاط، ورافق الطلاب المشاركين بالمهرجان والدكتورة امنة ربيع المدرس المساعد بكلية التربية الفنية.

