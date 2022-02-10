وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تشكل خطرا على العالم أجمع

أكد “يائير لابيد”، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن إيران مصدر إرهاب ولديها أسلحة من اليمن حتى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران تشكل خطرا على العالم أجمع وليس علينا فقط.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية الاخباري بأن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية “الون اوشفتس”، زار تركيا الشهر الماضي سرا في إطار الاستعدادات لتجهيز زيارة الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوج إلى تركيا والتي من المتوقع ان تجري الشهر القادم.

وذكر الموقع أن اوشفيتس اجتمع مع كبير مستشاري الرئيس أردوغان ، ابراهيم كالين ، والذي يعمل بصورة رسمية مستشارا إعلاميا للرئيس، لكن بشكل فعلي يقدم له المشورة في المواضيع السياسية وهو من أكثر المقربين في دائرته السياسية.

وتم الحفاظ على علاقة مع كالين لفترة طويلة من قبل القائمة بأعمال السفارة الاسرائيلية في انقرة، ايريت ليليان، وللمستشار التركي كان دور كبير في حادث اعتقال واطلاق سراح الزوجين الاسرائيليين اوكنين، ومنذ ذلك الحين اشتدت اواصر العلاقة معه عن طريق السفارة في انقرة وحتى وصول المدير العام لوزارة الخارجية للزيارة.

هذه اول زيارة على المستوى السياسي لمسؤول إسرائيلي منذ ستة أعوام، حيث قام المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في اسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح اسرائيليين، وافاد الموقع ان وزارة الخارجية الاسرائيلية رفضت التعقيب على هذا.

في المقابل، صحيفة حرييت التركية قالت ان مسؤولا تركيا من المرتقب ان يزور اسرائيل قريبا في اطار التجهيزات للزيارة الهامة التي سيجريها هرتسوج الى تركيا، والتي من المرتقب ان تشير الى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب اردوغان اعلن الخميس الماضي ان هرتسوج سيزور تركيا منتصف شهر مارس.

وفي المقابل تمت دعوة وزير الخارجية يائير لابيد للمشاركة في منتدى انطاليا للديبلوماسية والمنعقد ما بين 11 و13 مارس القادم.