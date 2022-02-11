مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ لعقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، وذلك من اجل استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وجاء مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية.

وجاءت أهم ملامح قانون العمل الجديد كالآتي:

1- قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

2- قانون العمل الجديد يكرس مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل الانتاج.

3- قانون العمل الجديد عالج السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة 2003,

4- قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي و يحظر الفصل التعسفي و ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

5- قانون العمل الجديد يحقق العدالة بين مصالح العمـال وأصحاب العمل.