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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مجلس النواب يزور البحرين غدًا

صدى البلد

يصل غداً الجمعة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب المصري على رأس وفد نيابي رفيع المستوى في زيارة رسمية لمملكة البحرين، بناء على دعوة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب.

ومن المقرر أن تتخلل الزيارة انعقاد جلسة مباحثات رسمية مشتركة بين مجلس النواب برئاسة رئيسة المجلس والوفد البرلماني المصري الشقيق، ومناقشة سبل دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ولاسيما على الصعيد النيابي.

وتأتي زيارة الوفد البرلماني المصري في إطار وضع تصورات أكثر تقدماً بشأن مسار العمل البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين، والانفتاح على آفاق أرحب من التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

كما يلتقي رئيس مجلس النواب المصري والوفد البرلماني المرافق، على هامش الزيارة الرسمية، عدداً من كبار المسؤولين في المملكة.

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