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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو رئيسا للبلاد

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

أعلن المجلس الدستوري في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، تسمية بول هنري سانداوجو داميبا الذي تولّى السلطة إثر انقلاب عسكري في 24 يناير، رئيسا للجمهورية.

وحسب “فرانس برس” أعلن مصدر قضائي تسمية داميبا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للقوات المسلحة ليؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري في موعد لم يحدد بعد.

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ولفت المجلس إلى أن قراره هذا يستند إلى "شغور منصب الرئاسة" إثر الاستقالة التي أُجبر على تقديمها في 24 يناير الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري.

وبحسب المصدر القضائي فإن موعد أداء الرجل القوي الجديد في البلاد قسم اليمين أمام المجلس الدستوري لم يحدد بعد لكن هذه الخطوة ستتم "قريبا" بعد أن يتم الاتفاق على موعدها بين رئاسة الجمهورية والمجلس.

وبهذا الإعلان أصبح داميبا بصورة رسمية رئيسا انتقاليا للبلاد إلى حين إعادة النظام الدستوري إليها.

وكان مجلس الأمن الدولي أعرب أمس الأربعاء، عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبا وصف ما حصل في البلاد بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.

وشكل داميبا السبت لجنة كلّفها وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد.

انقلاب عسكري بوركينا فاسو انقلاب هنري سانداوجو داميبا إفريقيا

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