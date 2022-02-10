قبل مواجهة الأهلي السبت المقبل.. الهلال يعلن عودة قائده

أعلن نادى الهلال السعودى جاهزية قائد الفريق سلمان الفرج لخوض مواجهة الأهلى، المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت، لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الإمارات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها.

وشارك سلمان الفرج قائد الهلال السعودي في تدريبات الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة المركز الثالث لـ كأس العالم للأندية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام الهلال السعودي على تحديد المركزين الثالث والرابع من منافسات كأس العالم للأندية .



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والهلال السعودي في تمام الساعة الثالثة من عصر السبت المقبل وسيتم إذاعتها عبر قنوات أبو ظبي والسعودية .



وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العالم للأندية بفتح السيستم الإلكتروني لبيع التذاكر عبر موقع البطولة، عقب انتهاء مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي أمس الأربعاء.

وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام الراغبين من جماهير الأهلي في حضور مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي والهلال السعودي المقرر لها بعد غدا السبت، مراعاة للإقبال الشديد على العدد المتبقي من التذاكر التي يتم بيعها عبر موقع البطولة حاليا، ومن خلال اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، والحجز قبل نفاد التذاكر، وحتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة ومؤازرة فريقهم.

يذكر أن الأهلي خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الهلال السعودي 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي.