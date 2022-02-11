أخبار التعليم| التعليم العالي تعلن منح مقدمة من الحكومة اليابانية للعام الدراسى 2022/2023 في اللغة اليابانية.. تفاصيل.. ألسن عين شمس تناشد طلابها بضرورة سداد المصروفات الدراسية لتجنب حجب النتيجة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:



ألسن عين شمس تناشد طلابها بضرورة سداد المصروفات الدراسية لتجنب حجب نتيجة الفصل الأول

شددت كلية الألسن جامعة عين شمس، على ضرورة تسديد الطلاب المصروفات الدراسية عن العام الجامعي 2021-2022 .



التعليم العالي تعلن منح مقدمة من الحكومة اليابانية للعام الدراسى2022/2023 فى اللغه اليابانيه.. تفاصيل

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي افادت سفارة اليابان بجمهورية بمصر العربية بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة فى اليابان لعام 2022 للطلاب المصريين الذين يدرسون فى أقسام اللغة اليابانية فى الجامعات المختلفة والراغبين فى استكمال دراسة اللغة اليابانية فى اليابان.



الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج بكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب لكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة ، عن توجه طلاب ٢٠١٩-٢٠٢٠ و ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، للادارة لاستخراج شهادات التخرج، علما بأنه يتم عمل إخلاء طرف من المكتبه المركزية بجوار كلية الآداب، كما يتم عمل إخلاء طرف من المكتبه المركزية بجوار الكلية.

20فبراير ..جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات الاتصال

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الأحد … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن إدارة الذات للعاملين

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر فبراير 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.