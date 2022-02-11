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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حضني وهو بيعيط .. سر اللقطة الشهيرة بين جبل مصر والشناوي بعد الخسارة من السنغال

صدى البلد

علق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، على الصورة الشهيرة التى تجمعه بـ الحارس محمد الشناوي بعد الخسارة من السنغال فى النهائي، و البكاء. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه حضن الشناوي وهو يبكي، و الشناوي كان يبكى هو الأخر. 

ولفت إلى أن البطولة كانت حلم لـ اسعاد المصريين، و لكن الحمد لله.

قال  محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إن الكابتن عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب، و الكابتن محمد الشناوي حارس المنتخب و النادي الأهلي، ظلوا طوال الوقت فى ظهري طوال بطولة الأمم الأفريقية.  

وأضاف ، أن الشناوي فى بداية البطولة كان موفق، وبعد الإصابة كنت جاهز، وفى وقت نزول محمد صبحي كان الجميع فى ظهره وفى حالة نزول عصام الحضري، كان سيكون حارس مميز.

 وأشار إلى أن كل شخص يتمنى الخير لأخر، و الجميع كان يسعى لكى يسعد الجماهير، و الجميع كان يلعب باسم مصر.

 

محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر منتخب مصر محمد الشناوي السنغال

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