عبدالعاطى: خلال 3 أو 4 سنوات سيختفي الري بالغمر..فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الفلاحين عملوا على زراعة القمح عن طريق الري بالتنقيط، مؤكدا أنه ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وزادت انتاجية الفدان.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه خلال 3 أو 4 سنوات سيختفي الري بالغمر، مشيرا إلى أنه سيساهم في عدالة توزيع لمياه الري، وجميع الاراضي ستتمكن من الري، وسيساهم أيضا فى توفير مياه الشرب للمواطنين.

وتابع عبد العاطي، أن استهلاك المياه فى الزراعة قل ، إضافة إلى مشروع تبطين الترع ووجود شبكة الري بالتنقيط وده هيفرق في حياه الفلاح نفسه.

وأشار وزير الري إلى أن هناك من قام بزراعة 9 قراريط ري حديث وعمل صوبة وزاد الانتاج ودخل الفلاح.