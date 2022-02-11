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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

حلمى النمنم موسوعة أدبية وثقافية.. مناقشة عن مسيرته

حلمي النمنم
حلمي النمنم

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأم المعيلة نضال من أجل البقاء" وأوضح أ.د. عبده الضوى أحمد تعريف المرأة المعيلة وماهى المعوقات التى تقابلها والمعوقات النفسية والإجتماعية والإقتصادية.

 

بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "حلمى النمنم موسوعة أدبية وثقافية" وأوضح أ.د النوبى عبد الراضى أحمد التعريف بالكاتب الكبير وأعماله الأدبية ومشواره، بينما أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الأنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها" وتحدثت د.أية محمد عن الأنفلونزا الموسمية وأنواعها وطرق العدوي والأعراض والوقاية.

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بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "بين المنطوق والمقصود" وأوضح أحمد العراقى الأهداف الغير ظاهرة في الكتابات الأدبية وأهمية العلاقة بين الكاتب والمتلقي وماهية النص والدلالات التي تكمن داخل الألفاظ.


أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى محاضرة بعنوان"تحدى الصعوبات" وتحدث عمرو عبد الصبور عن الأستراتيجيات الأربعة لتحدى الصعوبات والتركيز على النتائج الإيجابية والنتائج السلبية التى تترتب على عدم القيام بالنشاط المطلوب والفكير فى أن هذا النشاط سينتهي قريبا والتحكم فى المشاعر ومحاولة البقاء في مزاج جيد.

 

بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان "أهمية العلم" وأوضحت نفيسة محمود أن الدين الإسلامي يحث على طلب العلم وأهمية العلم فى تنمية المجتمع، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبوالفضل محمد.


أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "كيفية تقبل الطفل المعاق داخل الأسرة" وتحدثت وردة حسن عن تعريف الأسرة ونمو الطفل داخل الأسرة وتأثير الأسرة على الطفل المعاق وعلاقته بوالديه ورعاية وتدريب الطفل المعاق، إلى جانب تنظيم أمسية شعرية بعنوان"الصبر طيب" تأليف وإلقاء الشاعر أحمد حسن، وكذلك أعد المركز الحضري أمسية شعرية للشاعر ممدوح محمد وألقى قصيدة بعنوان "وانت في بطن أمنة".


نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات فعاليات اليوم الثاني من ورشة الخياطة كيفية عمل مفرش ترابيزة تنفيذ سعاد أحمد، وأقامت مكتبة حاجر الضبعية ورشة حكي لبرنامج أعرف بلدك عن "وادي الملكات بالبر الغربي" ألقاها سمير مهيوب، بجانب ذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسم وتلوين عن "إجازة نصف العام" نفذها أحمد أمين، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أشكال من ورق الفوم" تنفيذ فيصل عبد العزيز.

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