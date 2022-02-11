عبد العاطي: وزارة الري في طوارئ 365 يوما على مدار 24 ساعة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الصرف الزراعي والصناعي لم يتوقف، مؤكدا أنه نطالب المصانع بأن الصرف الخارج من المصنع يعالج ومن الممكن أن يعاد استخدامه مرة أخرى.

وأضاف محمد عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه عملنا دراسات مستفيضة مع جامعة القاهرة كلية الهندسة لتحديد الاستخدام الامثل من المياه الحوفية وللاسف المخزون من تلك المياه غير متجدد، ومن الممكن أن تنضب، ودي المشكلة اللى مع الناس اللى بيستخدموا كميات أكتر من المياه".

وتابع محمد عبد العاطي، أن المياه الجوفية مكونة من عشرات الآلاف من السنين وعملنا مشروعات لحماية المياه الجوفية ويتم استخدام الطاقة الشمسية ويساهم في ترشيد المياه.

وأشار وزير الري والمواراد المائية إلى أن مخرات السيول لم تسبب كوارث ووزارة الري في طوارئ 365 يوم على مدار 24 ساعة ، معلقا “ بنخلص موسم الفيضان بداية من شهر أكتوبر وقبلها من شهر أبريل أعمال تطهير وحصاد الامطار والسيول والتأكد من مخرات السيول”.

وأكد عبد العاطي، أنه قمت بحضور اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية، وعملنا اجتماع فى الوزارة ونحن فى مراحل الاستلام من المقاولون، وسيكون هناك نقل لدفعات للتأقلم مع المكان ومتوقع من 6 شهر لسنة سيكون هناك نقل كامل للوزارة".