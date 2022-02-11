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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرة أبو جبل كشفوا لنا الوجه الآخر له.. شاهد

أسرة أبو جبل
أسرة أبو جبل

قالت شقيقة  محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك،  إنهم يفخرون بـ شقيقهم، و الجميع يفتجر به فى أى مكان.

 

وأضافت خلال برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن أبو جبل طيب، و تلقائي، واللى على قلبه على لسانه، واللى فى ايده مش ليه.

حسم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، موقفة الاجتماعي على الهواء، بعد سؤال محرج من الإعلامية منى الشاذلي، وقال إن الموقف به مشكلات حاليا.

ورد محمد أبو جبل ، على سؤال شغل الجميع فى الفترة الماضية، وهو ما يتعلق "الحالة الاجتماعية".

وقال أبو جبل في رده على منى الشاذلي: "الحالة الاجتماعية عادي" وردت منى : "والله!!! كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية، ليرد مرة آخرى "فيها مشكلات شوية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه سعيد بكم الإعجاب من الجمهور، وأنه يرد على بعض القلوب التى تأتى له، وفى البعض الآخر لا يرد.

 

 

 

 

محمد أبو جبل منتخب مصر الزمالك

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